Zwei Trickdiebstähle durch falsche Caritas-Mitarbeiterinnen





In der Hubert-Neuerburg-Straße in Trier klingelte eine junge Frau gegen 13:55 Uhr bei der späteren Geschädigten, gab sich als Caritas-Mitarbeiterin aus und bat um ein Gespräch. Nach einigen Minuten des Gesprächs im Wohnzimmer hörte die Geschädigte, wie die angelehnte Wohnungstür ins Schloss fiel. Als sie nachschauen wollte, beendete die angebliche Caritas-Mitarbeiterin das Gespräch und verabschiedete sich umgehend. Im Anschluss fiel der Bewohnerin auf, dass ihr eine vierstellige Bargeldsumme aus der Wohnung gestohlen worden war. Vermutlich hatte sich während des Gesprächs mit der falschen Caritas-Mitarbeiterin unbemerkt eine weitere Person über die angelehnte Wohnungstür Zutritt verschafft, das Geld gestohlen und beim Flüchten die Tür ins Schloss fallen lassen.



Die falsche Caritas-Mitarbeiterin wird wie folgt beschrieben:



- ca. 25 Jahre alt



- südländisches Aussehen



- schlechtes Deutsch



- kräftiger Körperbau (gab an schwanger zu sein)



- komplett weiße Kleidung



- Caritas-Ausweis an Kleidung



- dunkle, zum Dutt gebundene Haare



In der Teichstraße in Schönecken klingelte gegen 15:30 Uhr eine ebenfalls junge, weiß gekleidete Frau, die sich als Caritas-Mitarbeiterin ausgab. Der Vorfall lief ähnlich ab, hier schöpfte die Bewohnerin allerdings Verdacht, weil sie keinen Besuch der Caritas erwartete. Die falsche Caritas-Mitarbeiterin sowie eine zweite dunkel gekleidete Frau, die sich scheinbar auch hier unbemerkt durch die offene Wohnungstür geschlichen hatte, verließen fluchtartig die Wohnung, als sie den Verdacht der Bewohnerin bemerkten. Zuvor hatten sie allerdings bereits einen Geldbeutel mit zweistelliger Bargeldsumme entwendet.



Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Wer kann Angaben zu den falschen Caritas-Mitarbeiterinnen machen oder wurde womöglich selbst Opfer dieser Masche? Hinweise nehmen die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die Polizei in Prüm (06551 9420) entgegen



Die Polizei empfiehlt:



- Lassen sie keine Fremden unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung oder

Ihr Haus.



- Lassen Sie die Wohnungstür niemals unbeaufsichtigt offenstehen.



- Sollten Sie Zweifel daran haben, dass es sich um echtes

Pflegepersonal handelt, lassen Sie sich die Namen der Personen

geben und erkundigen Sie sich zunächst bei den entsprechenden

Pflegediensten / Pflegeeinrichtungen.



- Lassen Sie Besuch / Handwerker / Pflegekräfte nur herein, wenn

Sie sie selbst bestellt haben oder diese vorher angekündigt

wurden.



- Wehren Sie sich gegen aufdringliche Besucher notfalls auch

energisch und rufen Sie laut um Hilfe!



- Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei an - 110!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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