Zwei Tage Kriminalpolizei - Mit Praktikum ein Blick hinter die Kulissen!

Jetzt hast du die Chance, echte Einblicke in die Welt der Kriminalpolizei zu gewinnen und dir ein realistisches Bild von unserem Arbeitsalltag zu machen.



Am 2. und 3. September 2025 bietet dir die Kriminalpolizei Trier ein exklusives zweitägiges Praktikum, bei dem du die spannende Arbeit verschiedener Fachkommissariate hautnah und authentisch erlebst. Von Spurensicherung bis Vernehmung & vieles mehr- du bekommst einen realistischen Eindruck davon, was dich im Berufsalltag bei der Kriminalpolizei erwartet.



Was solltest du mitbringen?



Du solltest zwischen 18 und 35 Jahre alt sein und die allgemeinen Voraussetzungen für den Polizeidienst in Rheinland-Pfalz erfüllen. Die Voraussetzungen findest du hier: https://www.polizei.rlp.de/karriere/dein-weg-mit-studienberechtigung



So bewirbst du dich:



Bewirb dich ganz einfach online auf unserer Karriereseite: https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika



Anmeldeschluss: 15. August 2025



Die Plätze sind begrenzt - also nicht zu lange warten!



Wir freuen uns auf dich!

Deine Kriminalpolizei Trier



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell