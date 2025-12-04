Zwei Polizeibeamte in den Ruhestand verabschiedet

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte sie Polizeihauptkommissar (PHK) Bernd Barthen und Herrn Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK) Horst Petri ihre Urkunden.



PHK Barthen trat seinen Dienst 1982 bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung Wittlich-Wengerohr an und war bis April 1989 Angehöriger der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. Anschließend verrichtete er seinen Dienst im Polizeipräsidium Mainz bei der Polizeiinspektion Mainz 1, welche damals noch als Schutzpolizeiinspektion 1 bekannt war. Dort war er als Streifendienstbeamter und (kommissarisch) stellvertretender Dienstgruppenleiter eingesetzt. Ins Polizeipräsidium Trier gelangte er schließlich im Jahr 2001, nach erfolgreichem Abschluss im 22. Studiengang. Die erste Station im Polizeipräsidium Trier führte ihn als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst zur Polizeiinspektion Trier, wo er 16 Jahre lang seinen Dienst verrichtete. Von hier ging es 2017 weiter zu PHK Barthens letzter dienstlicher Station bei der Polizeiinspektion Hermeskeil. Bis zu seiner Pensionierung war er dort als Dienstgruppenleiters im Einsatz.



Herr Erster Kriminalhauptkommissar Horst Petri trat im Jahr 1982 in den Polizeidienst ein. Bis 1989 war er bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Anschließend führte ihn sein Weg zur Polizei St. Goarshausen. Von 1995 bis 1999 war er dann im Streifendienst der Polizeiinspektion Cochem im Dienst. Währenddessen trat er zudem, nach bestandenem Lehrgang, in den gehobenen Dienst ein. Die letzte Station seiner schutzpolizeilichen Karriere führte ihn für einen Monat zur Polizeiinspektion Mayen, bis er ab August 1999 als Sachbearbeiter in der Vermögensabschöpfung zur Kriminalinspektion Mayen wechselte.

Sein Wechsel ins das Polizeipräsidium Trier erfolgte 2003. Ab Juni war er für fast 8 Jahre bei der Kriminaldirektion Trier im Kriminalfachkommissariat für Wirtschaftskriminalität tätig. Danach war er von 2011 bis 2020 in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Wittlich im Aufgabenbereich Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. Von 2019 an hatte er zudem die Funktion eines Abwesenheitsvertreters inne. Seine letzte dienstliche Station führte ihn zur Kriminalinspektion Wittlich. Dort war er bis zur Pension Leiter des Kriminalfachkommissariats für Vermögens- und Eigentumsdelikte.



Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünscht den Pensionären alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.



