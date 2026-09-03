Zwei neue Gesichter im Bezirksdienst der Polizei Bitburg: Polizei setzt weiterhin auf Nähe und persönlichen Kontakt



Seit Juni 2026 ist PHK'in Anne-Marie Kolling als Bezirksbeamtinnen für die Stadt Bitburg zuständig. Sie folgt auf PHK Matthias Nikolay, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Für die Verbandsgemeinde Speicher ist seit September 2026 POK'in Melanie Achenbach im Bezirksdienst zuständig. Sie tritt damit die Nachfolge von PHK Stefan Herres an, der ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde.



Der Bezirksdienst ist ein wichtiger Bestandteil bürgernaher Polizeiarbeit. Die Beamtinnen und Beamten kennen ihren Zuständigkeitsbereich und die örtlichen Gegebenheiten. Durch ihre Präsenz vor Ort können sie Entwicklungen frühzeitig wahrnehmen, Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern sowie zu Institutionen und Einrichtungen pflegen und bei Fragen oder Problemen als erste Ansprechpartner zur Verfügung stehen.



"Wir möchten für die Menschen vor Ort gut erreichbar und ansprechbar sein. Der persönliche Kontakt ist dabei besonders wichtig. Viele Anliegen lassen sich bereits im direkten Gespräch klären oder gemeinsam auf den Weg bringen", erklären die beiden Bezirksbeamtinnen.



Dabei gilt: Nicht jedes Anliegen ist ein Fall für den Notruf. Für Fragen, Hinweise oder Probleme, die den eigenen Bezirk betreffen, bieten die Bezirksbeamtinnen eine persönliche Anlaufstelle und kurze Wege zur Polizei. Nah dran, ansprechbar und mitten im Bezirk.



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