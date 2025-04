Zwei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall auf B 419

Am heutigen Abend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B 419 zwischen den Ortslagen Temmels und Oberbillig zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.





Ein 42-jähriger Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr die B 419 aus Richtung Temmels kommend in Richtung Oberbillig. Ca. 1 km vor der Ortslage Oberbillig musste er aufgrund stockendem Verkehr seinen Pkw stark abbremsen. Der hinter ihm kommende 49-jährige luxemburgische Staatsbürge bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den vor ihm abbremsenden Pkw auf.

Ein weiterer nachfolgender Pkw, geführt von einem 39-jährigen französischen Staatsbürger, konnte ebenfalls nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den luxemburgischen Pkw auf.

Glücklicherweise wurden durch den Zusammenstoß lediglich zwei Fahrer leicht verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Einer der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren Kräfte der FFW Oberbillig, ein RTW und eine Streife der Polizeiwache Konz.



Die B 419 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell