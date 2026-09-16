zwei Ladendiebstähle in der Friedrichstraße



Hier nutzte er die kurzzeitige Abgelenktheit der Kassiererin aus, verstaute seine Waren in seinem Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen.

Es handelte sich um einen männlichen Täter.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 15.09.2026 gegen 07:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter in den NETTO-Markt in der Friedrichstraße in Wittlich.

Hier verstaute er Waren in der Fronttasche seines Pullovers.

Er wurde durch die Mitarbeiterin des Marktes angesprochen, verließ jedoch fluchtartig das Geschäft.

Es handelte sich um einen männlichen Täter.

Er wird beschrieben als männlich, ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kräftige / muskulöse Statur, dunkelblonde Haare mit abrasierten Seiten, schwarze Jogginghose, weiße Tennissocken, brauner Kapuzenpullover, Umhängetasche.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell