Zwei Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Im Rahmen der Verkehrskontrolle im Bereich Bernkastel konnte nachgewiesen werden, dass der 21jährige Fahrer zuvor Cannabis konsumiert hatte, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27.04.2025, wurde in der Ortslage Neumagen-Dhron gegen 03:45 Uhr eine 44jährige Fahrerin eines E-Scooters einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Auch hier konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die für den Konsum von Betäubungsmittel sprechen.

Die Fahrzeugführerin gab an, erst kürzlich Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun auf ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel: 06531/9527-0

Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell