Zwei Einbrüche in Trier

Zwischen Donnerstag, 27. März, 17 Uhr, und Freitag, 28. März, 8 Uhr, hebelten unbekannte Täter über einen Balkon im 1. Obergeschoss das Küchenfenster einer Wohnung in der Weidegasse in Trier auf.

Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.



Am Freitag, 28. März, zwischen 18:20 Uhr und 21:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in der St.-Mergener-Straße auf. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung, entwendeten aber anscheinend nichts.



Zeuginnen oder Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



