Zwei Diebstähle aus Autos

Der oder die Täter demontierten das Lenkrad und das Multimediasystem aus der Mittelkonsole.



In der Straße "Im Hospitalsfeld" verschafften sich unbekannte Täter in derselben Nacht auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem weißen Volvo und entwendeten einen Geldbeutel mit Bankkarten und Ausweisdokumenten. Weitere Karten warf der Täter in einen Vorgarten in der Nähe.



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