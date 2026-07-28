Trier
Zwei Diebstähle aus Autos
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Zwischen Donnerstag, 23. Juli, 21 Uhr, und Freitag, 24. Juli, 10 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines blauen BMW auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Loebstraße ein.

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Der oder die Täter demontierten das Lenkrad und das Multimediasystem aus der Mittelkonsole.

In der Straße "Im Hospitalsfeld" verschafften sich unbekannte Täter in derselben Nacht auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem weißen Volvo und entwendeten einen Geldbeutel mit Bankkarten und Ausweisdokumenten. Weitere Karten warf der Täter in einen Vorgarten in der Nähe.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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