Zwei Diebstähle aus Autos

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. auf 28. September, zwischen 18:30 Uhr und 7:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines grauen VW in der Zeughausstraße in Trier ein.

Der oder die Täter entwendeten eine Gitarre und Musikequipment.



In derselben Nacht, zwischen 22 und 11 Uhr, verschafften sich ebenso unbekannte Täter Zugang zu einem weiteren Fahrzeug in der Deworastraße. Aus dem grauen Kia Picanto entwendeten der oder die Täter verschiedene Wertgegenstände.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell