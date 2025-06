Zwei Beamte in den Ruhestand verabschiedet

Am Freitag, 23. Mai 2025, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski zwei Beamte in den wohlverdienten Ruhestand.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Dienstellenleitern, Partnerinnen und einem Vertreter des Personalrats überreichte sie Kriminalhauptkommissar Steffen Diringer und Polizeihauptkommissar Jürgen Bulger ihre Urkunden.



Kriminalhauptkommissar Steffen Diringer trat 1987 seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz in Wittlich-Wengerohr an. 1991 wechselte er ins Polizeipräsidium Rheinpfalz, zunächst zur Polizeiinspektion Frankenthal, 1995 dann zur Kriminalinspektion Ludwigshafen. Nach 18 Jahren Kriminalpolizei in Ludwigshafen verschlug es KHK Diringer 2013 schließlich ins Polizeipräsidium Trier, wo er bis zu seinem Ruhestand als Sachbearbeiter im Kriminaldauerdienst tätig war.



Polizeihauptkommissar Jürgen Bulger trat 1990 bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr seinen Dienst an. 1994 ging es auch für ihn zunächst ins Polizeipräsidium Rheinpfalz, wo er mit kleinen Unterbrechungen bis 2007 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen tätig war. Im Anschluss wechselte PHK Bulger ins Polizeipräsidium Trier, zunächst zur Polizeiinspektion Trier, dann zur Polizeiinspektion Schweich und schließlich zu seiner letzten dienstlichen Station bei der Polizeiwache Trier Innenstadt.



Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünscht den Pensionären alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.



