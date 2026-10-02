Der Lkw geriet in einer Rechtskurve nach einer Bremsung ins Schleudern, überfuhr eine Verkehrsinsel und streifte anschließend einen entgegenkommenden Bus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.
Zum Unfallzeitpunkt befanden sich ca. 35 Schüler und Schülerinnen verschiedener Schulen im Bus. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.
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Zusammenstoß zwischen Lkw und Schulbus
Der Lkw geriet in einer Rechtskurve nach einer Bremsung ins Schleudern, überfuhr eine Verkehrsinsel und streifte anschließend einen entgegenkommenden Bus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.