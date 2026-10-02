Niederprüm
Zusammenstoß zwischen Lkw und Schulbus
Symbolbild
dpa

Am Donnerstag, den 01.10.2026, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der L 11 im Bereich des Kreisverkehrs zur L 11/B 51/A 60 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Schulbus.

Der Lkw geriet in einer Rechtskurve nach einer Bremsung ins Schleudern, überfuhr eine Verkehrsinsel und streifte anschließend einen entgegenkommenden Bus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich ca. 35 Schüler und Schülerinnen verschiedener Schulen im Bus. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Jan Meyer, PK
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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