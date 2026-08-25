Zimmerbrand - eine Person verstorben

Im Erdgeschoss des Einfamilienhauses wurde der 74-jährige, alleinlebende Bewohner leblos aufgefunden. Ein Ersthelfer wurde beim Eindämmen des Brandes mittels eines Feuerlöschers leicht durch Rauchgasintoxikation verletzt. Durch seine Hilfe kam es nicht zur vollen Ausbreitung und der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen übernommen. Sowohl Brand- als auch die Todesursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ordnete eine Obduktion an.



Im Einsatz befanden sich ca. 40 Feuerwehrleute, die Polizei Birkenfeld sowie Teams der Kriminalpolizei Idar-Oberstein.



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