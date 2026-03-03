Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Hierbei entstand, vermutlich im Rahmen eines Verkehrsunfalls, ein Schaden an der Fahrertür des betreffenden Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter Telefonnummer 06561 96850 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
