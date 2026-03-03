Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am 03.03.2026, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:45 Uhr, wurde ein in der Stockstraße in Längsaufstellung geparkter Pkw durch Unbekannt beschädigt.

Hierbei entstand, vermutlich im Rahmen eines Verkehrsunfalls, ein Schaden an der Fahrertür des betreffenden Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter Telefonnummer 06561 96850 in Verbindung zu setzen.



