Zeugensuche nach Brand in Autohaus

Die Person soll gegen 04:20 Uhr aus der Dieselstraße kommend in Richtung der Straße Südring gegangen sein. Sie trug einen Rucksack. Eine weitere Personenbeschreibung ist nicht möglich.



Zudem befuhr ein hellfarbener Tesla gegen 03:55 Uhr die Daimler- und Dieselstraße und setzte seine Fahrt über die Straße Südring fort.



Fußgänger und PKW-Fahrer könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen - Telefon: 06571/9500-0 oder per E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell