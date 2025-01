Zeugenaufruf zum versuchten Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 21.01.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, 22.01.2025, 07:30 Uhr, kam es in der Moselweinstraße in Brauneberg zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.





Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und verschafften sich über die seitlich gelegen, nicht einsehbare Haupteingangstür Zugang in das Anwesen.



Während die Täter die Tür aufbrachen, wurde der Hund des Wohnungsinhabers auf diese aufmerksam, woraufhin die Täter vermutlich von der weiteren Tatausführung abgelassen haben.



Die Polizei in Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an: pibernakstel-kues.dgl@polizei.rlp.de



