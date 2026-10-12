Zeugenaufruf zu Unfallflucht in Niederprüm

Prüm - Niederprüm (ots) - Am 12.10.2026 zwischen 12:30 und 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Center-Shops in der St. Vither-Straße 87, 54595 Prüm zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Prüm - Niederprüm (ots) -



Am 12.10.2026 zwischen 12:30 und 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Center-Shops in der St.-Vither-Straße 87, 54595 Prüm zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Der geschädigte PKW wurde im Bereich der Einfahrt rechtsseitig in Queraufstellung in einer Parklücke abgestellt. Beim Zurückkehren zum Fahrzeug konnte die Fahrerin nur noch Beschädigungen im linken Bereich der Heckstoßstange feststellen. Insbesondere wurde die Abdeckung der linken Heckleuchte und ein darunterliegender Reflektor beschädigt.



Mögliche Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (06551-9420 / pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

PK Janz



Telefon: 06551 942 0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





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