Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf der St. Anna Kirmes in Morbach

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 24.07.2025, ca. 17:00 Uhr bis Freitag, dem 25.07.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf dem Kirmesgelände der St. Anna-Kirmes in Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigt beim Befahren der Bernkasteler Straße, den teilweise auf der Fahrbahn abgestellten, Imbisswagen. Im Anschluss entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem - unmittelbar vor dem "Best-Western Hotel" abgestellten Imbisswagen - entsteht Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell