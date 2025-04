Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf der B50neu zwischen Longkamp und Hinzerath

B50 - neu, Gemarkung Hundheim (ots) - An Ostermontag, dem 21.04.2025, ereignete sich gegen 11:38 Uhr auf der B50(neu) zwischen dem Streckenabschnitt AS Longkamp und Kreisverkehrsplatz Hinzerath ein Begegnungsunfall zwischen zwei Pkw.

Hierbei geriet der unfallverursachende Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke teilweise in den Gegenverkehr und streifte das entgegenkommende Fahrzeug. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen fort und entfernte sich demgemäß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dies erfüllt einen Straftatbestand, sodass die Polizeiinspektion Morbach wegen "Fahrerflucht" ermittelt. Beide Pkw wurden jeweils an den Außenspiegeln auf der Fahrerseite beschädigt - es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschäden. Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen oder Hinweisgeber zum flüchtenden Fahrzeug. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Pkw, welcher sich zur benannten Zeit in Fahrtrichtung Longkamp / Wittlich bewegte.



