Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht am Lidl Vollmersbachstraße

Am Donnerstag, den 05.11.2025, zwischen 14:40 Uhr - 15:15 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Lidl in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein der PKW einer Kundin durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





