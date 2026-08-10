Morbach-Hochscheid
Zeugenaufruf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Montag, dem 10.08.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 50 zwischen Hinzerath und Hochscheid bei dem der verantwortliche Fahrzeugführer stark alkoholisiert war.

Lesezeit 1 Minute

Bei dem Unfall wurde eine Frau im unfallbeteiligten PKW leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem verursachenden Pkw ein fehlender Hinterreifen festgestellt werden. Demzufolge legte der Fahrer vor dem eigentlichen Unfallgeschehen eine bislang unbekannte Strecke mit lediglich 3 funktionsfähigen Reifen zurück. Der Pkw mit luxemburgischen Kennzeichen befuhr im Vorhinein die B50neu aus Richtung Hochmoselübergang kommend in Fahrtrichtung Flughafen-Hahn. Es ist anzunehmen, dass der Fahrer sein Fahrzeug bereits in diesem Bereich auffällig führte. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zur auffälligen Fahrweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Morbach zu melden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Meldung abgesetzt durch/Ansprechpartner: J. Platz, PHK'in


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