Zeugenaufruf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bei dem Unfall wurde eine Frau im unfallbeteiligten PKW leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem verursachenden Pkw ein fehlender Hinterreifen festgestellt werden. Demzufolge legte der Fahrer vor dem eigentlichen Unfallgeschehen eine bislang unbekannte Strecke mit lediglich 3 funktionsfähigen Reifen zurück. Der Pkw mit luxemburgischen Kennzeichen befuhr im Vorhinein die B50neu aus Richtung Hochmoselübergang kommend in Fahrtrichtung Flughafen-Hahn. Es ist anzunehmen, dass der Fahrer sein Fahrzeug bereits in diesem Bereich auffällig führte. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zur auffälligen Fahrweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Morbach zu melden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20000EUR.



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