Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am 08.04.2025 gegen 06:30 Uhr kreuzte ein Fahrradfahrer, aus Richtung Dekra/Trier West kommend, die Luxemburger Straße über den Zebrastreifen.



Hierbei fuhr ein weißer Transporter aus Richtung Luxemburg in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Brücke und blendete den Radfahrer durch Betätigung der "Lichthupe". Der Fahrradfahrer wurde hierdurch geblendet und fuhr auf den vor ihm fahrenden Fahrradfahrer auf. Der Geschädigte stürzte und wurde leicht verletzt. Der Transporter entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.



Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-983-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell