Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, den 17.03.2026, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein parkendes Fahrzeug in der Hauptstraße auf Höhe der Diamant-Apotheke in Idar-Oberstein durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Einparken in die Parklücke gegen das dahinterliegende Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.

Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

PK Winter

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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