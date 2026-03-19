Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Flucht

Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Einparken in die Parklücke gegen das dahinterliegende Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.
Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
PK Winter
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Einparken in die Parklücke gegen das dahinterliegende Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.