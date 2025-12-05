Ein bislang unbekannter Täter beschädigte demnach den, auf dem Parkplatz geparkten PKW und führte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Flucht
Lesezeit 1 Minute
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte demnach den, auf dem Parkplatz geparkten PKW und führte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.