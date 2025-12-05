Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Flucht

In der Nacht von Dienstag, den 02.12.2025, auf Mittwoch, den 03.12.2025, kam es zwischen 22.00 Uhr und 06:00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz der Firma "Hochwald Foods" zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte demnach den, auf dem Parkplatz geparkten PKW und führte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



