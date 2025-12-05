Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß eines ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Toyota, in weißer Farbe, und einem derzeit unbekannten Fahrzeug. Am Toyota entstand Sachschaden an der Heckstoßstange. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Flucht
Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß eines ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Toyota, in weißer Farbe, und einem derzeit unbekannten Fahrzeug. Am Toyota entstand Sachschaden an der Heckstoßstange. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.