Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Flucht - Umgefahrenes Verkehrszeichen

Zwischen Freitagabend, dem 25.07.2025, 22:00 Uhr und Samstagmorgen, dem 26.07.2025, 08:45 Uhr kam es in der Ortslage Morbach-Rapperath zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Laut jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer die Straße "Leisberg" in Fahrtrichtung der Ortsdurchfahrt "Zum Dhrontal" / K80. Unmittelbar vor dem dortigen Einmündungsbereich kommt der Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert hierbei mit dem dort befindlichen Verkehrszeichen Z.205 "Vorfahrt Achten". Das Verkehrszeichen wurde hierbei beschädigt.



Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Mithilfe und Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten sie Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher geben können, teilen sie diese bitte der Polizeiinspektion Morbach mit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell