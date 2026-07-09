Zeugenaufruf - Verkehrsunfall L182 bei Bundenbach

Am Dienstag, den 07.07.2026, gegen 17:50 Uhr kam es auf der L182 zwischen den Ortslagen Bundenbach und Rudolfshaus zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW.

Hierbei kollidierte der PKW mit einer Schutzplanke und kam letztlich auf der Fahrbahn, in Fahrtrichtung Rudolfshaus, zum Stehen. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden. Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer eines weißen VW Polo, welcher zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls die L182 in Fahrtrichtung Bundenbach befuhr. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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