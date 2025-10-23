Zeugenaufruf: Verkehrsgefährdung und Nötigung auf der L150

L 150, Thalfang (ots) - Am Mittwochmorgen, dem 22.10.2025, kam es gegen 08:21 Uhr zu einer Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr auf der L150 in Höhe des Sportplatzes Thalfang.

Der geschädigte LKW-Fahrer befuhr mit seinem 14t-Lkw die L150 aus Richtung B327 / Berghof kommend in Fahrtrichtung Trier als er plötzlich von einem, mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden, weißen Transporter trotz herannahenden Gegenverkehrs waghalsig überholt wird. Anschließend entstand eine sehr gefährliche Verkehrssituation.



Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt, dem Fahrmanöver oder Fahrzeugführer geben können, teilen Sie diese bitte unter nachfolgender Kontaktadresse mit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



