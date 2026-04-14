Zeugenaufruf - Verkehrsgefährdung auf der B327 bei Malborn

Der Fahrzeugführer mit Limburger Zulassung (LM), fuhr aus Richtung Thalfang kommend in Richtung Hermeskeil und brachte durch sein gefährliches Fahrverhalten einen anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr.



Der Ford Ranger lenkte augenscheinlich absichtlich in den Gegenverkehr, sodass der entgegenkommende Fahrer einer Kollision nur durch ein schnelles Ausweichmanöver verhindern konnte.



Die Polizeiinspektion Morbach bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere werden hier die Fahrzeugführer angesprochen, die hinter dem ausweichenden PKW gefahren sind.



Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem weißen Ford Ranger geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Besonders wichtig sind Angaben zum Fahrer und Kennzeichen des Fahrzeugs sowie zum genauen Verlauf des Vorfalls. Jeder Hinweis kann entscheidend zur Aufklärung des Vorfalls beitragen.



Rückfragen bitte an:



Aufnehmende Dienststelle: Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Tel.: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de





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