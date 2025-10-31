Zeugenaufruf - Verdacht eine illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der B41 in Idar-Oberstein

Am 31.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B41 Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn gemäß der Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen der Marke Porsche.

Die beiden Fahrzeuge befuhren demnach hintereinander, mit überhöhter Geschwindigkeit die B41 in Fahrtrichtung Kirn. In Höhe der Ampelanlage der Kreuzung Hohl/Struth scherten die Fahrzeuge vor einem Verkehrsteilnehmer derart ein, sodass dieser stark abbremsen musste. Anschließend setzten die beiden Fahrzeuge ihre Fahrt in Richtung Kirn fort. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Zeugen, welche Hinweise zu Sachverhalt, Fahrverhalten oder Fahrzeugführern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 zu melden.



