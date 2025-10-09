Zeugenaufruf: Verdacht der Körperverletzung

Am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 19:00 Uhr kam es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 81-jährigen Mannes.

Demnach sei er mit einem unbekannten Zweiradfahrer in einen Streit geraten. Anschließend habe der unbekannte Täter den Geschädigten mit seinem Zweirad vorsätzlich touchiert, sodass der Geschädigte zu Boden fiel und sich leicht verletzte.



Zeugen die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per Mail piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





