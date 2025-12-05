Zeugenaufruf - Unbekanntes Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit

Das alleinbeteiligte Fahrzeug befuhr zunächst die L175 aus Richtung Tiefenstein in FR Herborn. Im weiteren Verlauf kam dieses, aus ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Beschilderung an der Ortseinmündung Herborn. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter und überfuhr zum Teil die Mittelbebauung des Kreisverkehrs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher sodann in Fahrtrichtung Niederwörresbach. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



