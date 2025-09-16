Hierbei überholte ein roter Geländewagen einen grauen VW und scherte nach Angaben des VW-Fahrers so knapp wieder ein, dass dieser nur mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Da sich die Aussagen der Beteiligten bezüglich des Hergangs der Situation unterscheiden, werden Zeugen gebeten, sich mit der PI Saarburg in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstr. 10
54439 Saarburg
Tel.: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf Überholmanöver L133 Trassem