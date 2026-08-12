Zeugenaufruf - Schwerer Verkehrsunfall B51 mit flüchtigem Fahrzeug

Hierbei flüchtete das unfallverursachende Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein beteiligter Pkw die B51 aus Richtung Tobiashaus kommend nach Ayl. Dieser Pkw wurde in gleicher Fahrtrichtung durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug überholt. Der aus entgegengesetzter Richtung kommende Pkw musste ausweichen und kollidierte frontal mit dem überholten Pkw.

Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Ayl fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Transporter mit der Aufschrift FedEx gehandelt haben.

Beide Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zum genauen Unfallhergang dauern die Ermittlungen noch an.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ayl, Biebelhausen und Saarburg-Beurig im Einsatz, sowie der Air Rescue, zwei Rettungswagen und ein Notarzt.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Transporter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/91550 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 06581-91550

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