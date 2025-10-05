Zeugenaufruf - Sachbeschädigung in der Hauptstraße Idar

Am Sonntag, den 05.10.2025, kam es zwischen 13:00 - 17:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Hauptstraße 44 (Eiscafe Venezia Idar).

Hierbei zerbrachen unbekannte Täter eine Verglasung an einem Mehrfamilienhaus.



Zeugen die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per Mail piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell