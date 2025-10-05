Hierbei zerbrachen unbekannte Täter eine Verglasung an einem Mehrfamilienhaus.
Zeugen die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per Mail piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf - Sachbeschädigung in der Hauptstraße Idar
Hierbei zerbrachen unbekannte Täter eine Verglasung an einem Mehrfamilienhaus.