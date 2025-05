Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an "Imkerhäuschen"

Bischofsdhron / Hundheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 10.04.2025, und Mittwoch, dem 30.04.2025, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem "Imkerhäuschen" zwischen Bischofsdhron und Hundheim.

Das Häuschen kann über die K122 und einen davon abgehenden Feldweg erreicht werden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Häuschen und verwüsteten dieses. Es kam zu einem Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Mithilfe und Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten sie Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tatverdächtigen geben können, teilen sie diese bitte der Polizeiinspektion Morbach mit. In diesem Rahmen wird nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass eine mögliche Verwüstung "in jugendlichem Leichtsinn" ein strafbares Handeln darstellt und konsequent strafrechtlich verfolgt wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell