Zeugenaufruf – Radfahrer verletzt, Fahrzeug flüchtig

Zeitgleich befuhr ein PKW Fahrer die Straße. Der PKW-Fahrer überholte den Radfahrer, welcher aufgrund des zu geringen Seitenabstands des PKW-Fahrers, stürzte. Der PKW-Fahrer fuhr im Anschluss weiter. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Bei dem PKW handelte es sich um einen gelben Mustang oder Camaro mit einer schwarzen Motorhaube.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



