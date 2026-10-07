Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ein silberfarbener Transporter mit ausländischem Kennzeichen entfernte sich nach der Kollision in Richtung Brücke Bernkastel.
Die Polizei bittet insbesondere die Insassen des unmittelbar dahinterfahrenden Kleinwagens, sich zu melden. Sie könnten wichtige Hinweise zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrer geben und damit zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht beitragen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
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Ein silberfarbener Transporter mit ausländischem Kennzeichen entfernte sich nach der Kollision in Richtung Brücke Bernkastel.