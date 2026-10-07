Bernkastel-Kues
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
dpa

Am 07.10.2026 kam es gegen 14:35 Uhr in der Saarallee in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein silberfarbener Transporter mit ausländischem Kennzeichen entfernte sich nach der Kollision in Richtung Brücke Bernkastel.

Die Polizei bittet insbesondere die Insassen des unmittelbar dahinterfahrenden Kleinwagens, sich zu melden. Sie könnten wichtige Hinweise zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrer geben und damit zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht beitragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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