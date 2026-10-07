Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 07.10.2026 kam es gegen 14:35 Uhr in der Saarallee in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein silberfarbener Transporter mit ausländischem Kennzeichen entfernte sich nach der Kollision in Richtung Brücke Bernkastel.



Die Polizei bittet insbesondere die Insassen des unmittelbar dahinterfahrenden Kleinwagens, sich zu melden. Sie könnten wichtige Hinweise zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrer geben und damit zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht beitragen.



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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

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