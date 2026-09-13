Hierbei wurde ein, auf dem Grundstück ordnungsgemäß abgestellter PKW von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst und hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher führte im Nachgang die Weiterfahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Morbach zu richten.
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Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Hierbei wurde ein, auf dem Grundstück ordnungsgemäß abgestellter PKW von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst und hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher führte im Nachgang die Weiterfahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Morbach zu richten.