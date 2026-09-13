Morbach-Rapperath
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

In der Nacht von Samstag, den 12.09.2026 auf Sonntag, den 13.09.2026 kam es zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr, in der Straße "Zum Ecken" in Rapperath, zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein, auf dem Grundstück ordnungsgemäß abgestellter PKW von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst und hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher führte im Nachgang die Weiterfahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Morbach zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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