Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Der Fahrzeugführer beschädigte im Rahmen dessen die Glasfassade vor dem Kassenbereich der Filiale und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Der Fahrzeugführer beschädigte im Rahmen dessen die Glasfassade vor dem Kassenbereich der Filiale und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.