Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ende vergangener Woche - zwischen dem 09.07.2026 und dem 12.07.2026 - kam es auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Fahrzeugführer beschädigte im Rahmen dessen die Glasfassade vor dem Kassenbereich der Filiale und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem näheren Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

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