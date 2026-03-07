Schweich
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Am Donnerstag, den 26.02.26 zwischen 17:30 Uhr - 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich zu einer Verkehrsunfallflucht.


Hierbei wurde ein schwarzer Ford Focus im Bereich des hinteren Kotflügels nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.
Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer : 06502- 9157-0 entgegen.

