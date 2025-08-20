Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Der Unfallverursacher hat beim Ein- oder Ausparken einen anderen Pkw beschädigt. Der Fremdschaden beläuft sich auf cirka 500 Euro.
Personen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz (06501/9268-0) in Verbindung zusetzen.
