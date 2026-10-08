Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Plein



Ein bislang unbekannter Jugendlicher (dunkle Haare, dunkle Kleidung) befuhr mit einem dunklen Motorroller den Weg von der Grünschnittannahmestelle kommend in Fahrtrichtung Plein. Ein PKW-Fahrer befuhr den Weg in entgegengesetzter Richtung in Fahrtrichtung der Grünschnittannahmestelle.

Im Kurvenbereich kollidierte der Motorroller seitlich frontal mit der linken Fahrzeugfront des PKW. In der Folge kam der Rollerfahrer zu Sturz.

An der linken Fahrzeugfront des PKW entstand Sachschaden; auch am Motorroller dürfte an der linken Seite Sachschaden entstanden sein.

Als der PKW-Fahrer den Motorrollerfahrer darauf ansprach, die Polizei zu verständigen, entfernte sich der junge Fahrer mit seinem Roller unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum flüchtigen Motorroller oder der Identität des Fahrers geben können, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

Telefax: 06571-926150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell