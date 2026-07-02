Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Osburg



Ein schwarzer Opel Astra wurde am rechten Fahrbahnrand geparkt und im o.g. Zeitraum am Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt.

Nach dem vorliegenden Schadensbild sowie den örtlichen Gegebenheiten ist davon auszugehen, dass der Schaden möglicherweise durch ein Fahrrad oder einen ähnlichen Gegenstand verursacht wurde. Die bislang unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur verursachenden Person/Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Neisius, PK

06503 9151-0

06503 9151-50

pihermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell