Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi/Rewe Parkplatz

Der PKW des Geschädigten war in Längsaufstellung etwa in der Mitte des ALDI- und Rewe-Kundenparkplatzes abgestellt. Neben dem besagten PKW dürfte linksseitig ein weißer PKW abgestellt gewesen sein. Vermutlich wurde der PKW des Geschädigten durch diesen PKW beschädigt.
Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Mögliche Augenzeugen, aber auch insbesondere der Fahrer des flüchtigen PKW, werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
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54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
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Meldung abgesetzt durch/Ansprechpartner: J. Platz, PHK'in
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Der PKW des Geschädigten war in Längsaufstellung etwa in der Mitte des ALDI- und Rewe-Kundenparkplatzes abgestellt. Neben dem besagten PKW dürfte linksseitig ein weißer PKW abgestellt gewesen sein. Vermutlich wurde der PKW des Geschädigten durch diesen PKW beschädigt.