Idar-Oberstein
Zeugenaufruf nach Unfall unter Beteiligung eines Rettungswagens
Symbolbild
dpa

Am 16.05.2026, gegen 12:47 Uhr, ereignete sich am Ortsausgang Vollmersbach in Fahrtrichtung Veitsrodt ein Verkehrsunfall.

Beteiligt waren ein Rettungsfahrzeug, im Rahmen einer Einsatzfahrt, und ein aktuell unbekanntes Fahrzeug. Dieses war mit Holzstücken beladen. Im Rahmen eines Bremsmanövers löste sich ein circa 30 cm großes Holzstück und beschädigte folglich den Rettungswagen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06781/561-0 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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