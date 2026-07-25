Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein silberner Opel Astra einen in gleicher Richtung fahrenden PKW über die dortige Abbiegespur und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Fischbach. Anschließend setzte der PKW die Fahrt über die L160 in Richtung der B41, in Fahrtrichtung Kirn, fort. Hierbei soll der PKW auf Höhe der Ortslagen Bärenbach sowie Kirn-Sulzbach weiterhin mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Die verantwortliche Fahrzeugführerin, eine 25 jährige aus der VG Kirner Land, konnte ermittelt und durch Unterstützung der Polizei Kirn letztlich angetroffen werden. Diese stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeugen, die Hinweise zu der auffälligen Fahrweise des PKW's machen können oder durch diese gegebenenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.



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