Im Rahmen dessen führte ein schwarzer PKW im Bereich einer Rechtskurve, trotz herannahenden Gegenverkehrs, ein waghalsiges Überholmanöver durch.
Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen – insbesondere des gefährdeten entgegenkommenden Pkw-Fahrers. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt geben können, teilen Sie diese bitte unter nachfolgender Kontaktadresse mit.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung
