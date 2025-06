Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, dem 06.06.2025, ereignete sich vermutlich im Zeitraum von ca. 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des Unternehmens Conen in der Conenstraße Morbach, OT: Gonzerath, eine Sachbeschädigung an einem PKW.