Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz im Südbad

Der erste Einsatz fand gegen 17:45 Uhr statt, nachdem der Polizei aggressive Personen in dem Schwimmbad gemeldet worden waren. Teil dieser Meldung waren auch Hinweise auf mögliche Auseinandersetzungen. Die Einsatzkräfte trafen im Bad auf eine größere Personengruppe, die sich auch den Beamten gegenüber aggressiv und aufgebracht verhielt. Konkrete Informationen zu Auseinandersetzungen oder Straftaten konnten im Rahmen des Einsatzes allerdings nicht erlangt werden. Ein Mitarbeiter des Bades wurde jedoch durch Unbekannte ins Wasser gestoßen. Ob hier Anhaltspunkte für eine Straftat bestehen, ist noch zu klären. Durch die polizeiliche Präsenz im Bad und gezielte Ansprachen einzelner Personen, konnte die Lage beruhigt werden. Dennoch hatten einige Badegäste das Südbad aufgrund der Situation freiwillig verlassen.



Gegen 18:15 Uhr wurden die Polizei durch die Feuerwehr über einen Brand in einem Stromkasten im beziehungsweise am Südbad informiert, in dessen Folge das Bad evakuiert wurde. Letztlich handelte es sich nach Angaben der Feuerwehr nicht um einen Brand, sondern einen technischen Defekt, der unter anderem einen Stromausfall im Bad zur Folge hatte.



Die Polizeiinspektion Trier steht in engem Austausch mit der Stadt Trier und dem Betreiber des Südbades, den Stadtwerken Trier, und wird zukünftig an heißen Tagen Fußstreifen im Südbad vornehmen, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und den dort eingesetzten Sicherheitsdienst zu unterstützen. Menschen, die im Südbad möglicherweise Opfer einer Straftat wurden oder strafbares Verhalten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter 0651 983-44150 zu melden.



